Halka Arz
HALKA ARZ OLUYOR!
Talep Toplama Tarihleri: 22-23 Şubat 2024
Halka Arz Fiyatı: 39,24 TL
Oba Makarna (Borsa Kodu: OBAMS) paylarının halka arzı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Konsorsiyum Liderleri”) liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla 22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyatı 39,24 TL olarak belirlenmiştir.
| İzahname | Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu | Sunum |
HALKA ARZA DAİR ÖZET BİLGİLER
|Halka Arz Tarihleri
|22-23 Şubat 2024
|Halka Arz Fiyatı
39,24 TLSadece adet bazında (miktarsal) talep girişi yapılabilecektir
|Halka Arz Yöntemi
|Sabit Fiyat ile Talep Toplama
|Mevcut Çıkarılmış Sermaye
|407.169.500 -TL
|Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|479.421.759- TL
|Halka Arz Edilecek Payların Nominal Değeri
72.252.259 TL nominal - Sermaye Artırımı
24.084.086 TL nominal - Ortak Satışı96.336.346 TL nominal Toplam
|Halka Arz Büyüklüğü
|3.780.238.178 TL
|Halka Açıklık Oranı
|%20,1
|Halka Arz Tahsisatı
47.204.809 TL nom. (%49) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara
43.351.355 TL nom. (%45) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara
4.816.818 TL nom. (%5) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara963.363 TL nom. (%1) Oba Makarna Çalışanları
|Halka Arz Liderleri
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Lider)
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Lider)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Lider)QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Lider)
|Fiyat istikrarı
|Ünlü Menkul tarafından payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile fiyat istikrarı planlanmaktadır. Ünlü Menkul, fiyat istikrarı işlemlerinde tamamı Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından sağlanacak ve toplam brüt halka arz geliri tutarının %20’sine kadar olan tutarı fiyat istikrarı fonu olarak kullanacaktır. Fiyat istikrarı işlemlerinde Şirket tarafından sermaye artırımı ile ihraç edilerek halka arzı gerçekleştirilen paylardan elde edilecek gelir kullanılmayacaktır. Fiyat istikrarına konu işlemler Halka Arz Eden Pay Sahipleri’nin mevcut paylarının satışından elde edilen gelir kullanılacaktır.
|Taahhütler
Halka Arz Eden Pay Sahipleri Alpinvest ve Turkey Pasta Holding,
|Önemli Hususlar
|Konsorsiyum Üyeleri
A1 Capital Yatırım Menkul Değ. A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değ. A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değ. A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değ. A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değ. A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değ. A.Ş.
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ICBC Turkey Yatırım Menkul Değ. A.Ş.
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
InvestAz Yatırım Menkul Değ. A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değ. A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değ. A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değ. A.Ş.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değ. A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değ. A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değ. A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değ. A.Ş.
“Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa’nın herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Kurul tarafından onaylı İzahname ve Satış Duyurusu KAP’ta, Şirketin (www.obamakarna.com.tr), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (www.kalkinma.com.tr)., Ünlü Menkul (www.unlumenkul.com), Ziraat Yatırım (www.ziraatyatirim.com.tr) ve QNB Finans Yatırım’ın (www.qnbfi.com) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanmış olan onaylı İzahname ve Satış Duyurusunu inceleyerek vermeleri gerekmektedir.”